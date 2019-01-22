В результате пожара на судах в Черном море погибли 10 человек

Спасатели уточнили число погибших и пропавших без вести моряков после возгорания топлива на судах "Маэстро" и "Канди". Как сообщили ТАСС в Новороссийском морском спасательно-координационном центре, в настоящий момент пропавшими без вести считаются 10 человек и 10 человек - погибшими, передает Арменпресс.

Пожар произошел на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

"Суда продолжают поиски. По уточненным данным, пропало 10 человек, найдено 10 тел погибших, 12 человек спасены. Пожар на кораблях продолжается и потушен он не будет, пока весь газ не выгорит", - сообщил представитель спасательного центра.