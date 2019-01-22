В Вашингтоне открылась бесплатная столовая для госслужащих, которым не платят зарплату

Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые находятся в неоплачиваемых отпусках или работают, не получая зарплаты, в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства США. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник волонтер и сотрудник МВД (в США не является силовым ведомством, в основном ведает вопросами использования природных ресурсов) Крис Уорт.

"Мы ежедневно предоставляем бесплатные обеды только для госслужащих США и их семей", - отметил он, добавив, что столовая начала свою работу 16 января. Не получающий зарплату сотрудник МВД рассказал, что волонтерами в заведении работают, как правило, такие же госслужащие, как и он, которых из-за приостановки работы правительства, продолжающейся в стране уже 31 день, отправили в неоплачиваемые отпуска.

"Но многие местные записываются волонтерами к нам. Добровольцев так много, что запись уже ведется на следующий понедельник [28 января]", - отметил он, добавив, что многие госслужащие уверены, что к этому времени так и не удастся возобновить работу правительства.