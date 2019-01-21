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Мэр Еревана не подавал в отставку


Мэр Еревана Айк Марутян не подал в отставку и не представил премьер-министру Николу Пашиняну. Муссируемая об этом информация не соответствует действительности. Как сообщает Арменпресс, Айк Марутян об этом рассказал в интервью радио «Свобода». Мэр Еревана коснулся вопроса пользователей, не пожалел ли он после вступления в должность.

«Когда ты идешь на службу, не возникает вопроса о сожалении. С самого начала ты понимаешь, куда идешь и почему. Конечно, ответственность огромна, но это служба, и ты должен это сделать», - сказал Айк Марутян.




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