Мэр Еревана не подавал в отставку

Мэр Еревана Айк Марутян не подал в отставку и не представил премьер-министру Николу Пашиняну. Муссируемая об этом информация не соответствует действительности. Как сообщает Арменпресс, Айк Марутян об этом рассказал в интервью радио «Свобода». Мэр Еревана коснулся вопроса пользователей, не пожалел ли он после вступления в должность.

«Когда ты идешь на службу, не возникает вопроса о сожалении. С самого начала ты понимаешь, куда идешь и почему. Конечно, ответственность огромна, но это служба, и ты должен это сделать», - сказал Айк Марутян.