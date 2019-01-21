Алексис Оганян рассказал о проекте по производству коньячного бренда «Шахматы»

Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социальной сети Reddit Алексис Оганян рассказал Forbes о проекте по производству коньячного бренда «Шахматы». Как сообщает Арменпресс, Алексис Оганян отметил, что хочет вывести армянский коньяк на американский рынок.

Алексис Оганян - потомок выжившего после Геноцида армян. Его первый визит на родину состоялся в 2010 году, в ходе которого он познакомился с производством армянского коньяка.

«Армянский коньяк - это больше, чем просто напиток. Они гордятся армянским коньяком, но за пределами Армении, даже в армянских общинах, не все действительно знают об этом. Он легендарен», - сказал Алексис Оганян.

Алексис Оганян подробно рассказывает о своем следующем визите в Армению. Он отметил, что, хотя он посетил Армению на короткое время, он был впечатлен. Алексис рассказал, что прибыл в Армению до восхода солнца. Насладившись армянской землей, он прогулялся по Еревану и посетили разные места, где у него была возможность попробовать напитки. Алексис Оганян рассказывает, как пьет коньяк «Шахматы».

«Я пью его нежно. Если у меня есть армянский абрикос, я делю его на две части, вытаскиваю мякоть и использую кожуру как чашу для питья», - сказал Алексис Оганян.

Продолжая представлять свой недавний визит в Армению, он отметил, что был впечатлен встречей с премьер-министром Армении.

«Это была очень вдохновляющая встреча. Вы можете увидеть оптимизм в стране, связанный с его работой», - сказал он.