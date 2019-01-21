Глава МИД Армении принял посла ОАЭ

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Республике Армения Джасема Мухаммада Аль Касими, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД, Мнацаканян отметил, что отношения между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами находятся на прочной основе, подчеркнув роль армянской общины в этом процессе.

Министр иностранных дел Армении поблагодарил посла Объединенных Арабских Эмиратов за его усилия по развитию и расширению сотрудничества между двумя странами во время его дипломатической миссии в Армении и пожелал ему всяческих успехов в его будущих инициативах.