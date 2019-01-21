Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон

Один из самых завидных женихов Голливуда нашёл себе новую избранницу, пишет The Sun. И, как и его бывшая возлюбленная Анджелина Джоли, подруга тоже носит звание секс-символа.

После разрыва с Джоли в 2016-м актёр, похоже, завёл первый серьёзный роман. По словам инсайдера, 55-летний сердцеед уже месяц состоит в романтических отношениях с оскароносной актрисой Шарлиз Терон. Их роман разгорелся в декабре, в рождественский период, а сейчас пару стали замечать вместе в людных местах.

При этом стоит отметить, что пару познакомил ещё один знаменитый актёр — Шон Пенн, с которым Шарлиз тоже встречалась целых полтора года. Питт и Терон какое-то время дружили, но теперь их приятельские отношения переросли в нечто большее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Они встречаются уже почти месяц. Какое-то время они просто дружили — по иронии, их познакомил Шон [Пенн], — но потом всё изменилось

Так, парочку заметили вместе на прошлой неделе в баре в Лос-Анджелесе. Питт присоединился к Терон после показа фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить", продюсером которого он выступил. По словам источника, они были очень эмоциональны, при этом Брэд обнимал свою спутницу, а потом ей подмигнул, и оба выглядели счастливыми.

Напомним, что за спиной у голливудского ловеласа — романы со знаменитыми красотками Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. С последней они до сих пор враждуют из-за опеки над детьми.