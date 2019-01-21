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Армения была и остается для Белоруссии надежным партнером: Александр Лукашенко


Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Армению надежным партнером. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «БелТА».  Об этом он сказал в понедельник, принимая грамоты у послов зарубежных государств, в том числе – у посла Армении Армена Гевондяна.

 

"Армения была и остается для Белоруссии надежным партнером, с которым нас связывает многоплановое сотрудничество, в том числе в основных союзах — в ЕАЭС и ОДКБ", - подчеркнул Лукашенко. Об этом говорится на официальном сайте президента Беларуси.

Он добавил, что Минск нацелен на расширение торгово-экономической составляющей белорусско-армянских отношений и готов участвовать в любых проектах, в том числе и на территории Армении, которые заинтересуют армянских партнеров.


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