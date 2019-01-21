Армения была и остается для Белоруссии надежным партнером: Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Армению надежным партнером. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «БелТА». Об этом он сказал в понедельник, принимая грамоты у послов зарубежных государств, в том числе – у посла Армении Армена Гевондяна.

"Армения была и остается для Белоруссии надежным партнером, с которым нас связывает многоплановое сотрудничество, в том числе в основных союзах — в ЕАЭС и ОДКБ", - подчеркнул Лукашенко. Об этом говорится на официальном сайте президента Беларуси.

Он добавил, что Минск нацелен на расширение торгово-экономической составляющей белорусско-армянских отношений и готов участвовать в любых проектах, в том числе и на территории Армении, которые заинтересуют армянских партнеров.