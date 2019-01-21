Лукашенко заявил о готовности Минска к взаимодействию с Западом и Востоком

Белоруссия готова к взаимодействию со всеми странами на принципах уважения и порядочности. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности", - сказал Лукашенко. По его словам, с учетом своего геополитического положения Минск, как никто другой, заинтересован в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве.

Лукашенко подчеркнул, что за Белоруссией прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве. "Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии, - сказал белорусский лидер. - Мы будем и дальше инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества, и, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.