Американская актриса Джиллиан Андерсон сыграет в сериале "Корона" 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом в воскресенье сообщило издание The Daily Mail.

По его данным, 50-летняя Андерсон исполнит роль "железной леди", занимавшей пост премьера на протяжении 11 лет - с 1979 по 1990 год. Газета уточняет, что Андерсон появится в четвертом сезоне сериала, съемки которого начнутся этим летом. Выход сезона запланирован на 2020 год,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в сериале "Секретные материалы". Обладательница премий Emmy и "Золотой глобус".

Сериал "Корона" рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году. В первых двух сезонах королеву сыграла актриса Клэр Фой, в третьем и четвертом сезонах главную роль исполнит Оливия Колман.