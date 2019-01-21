Депутат от ППА считает премии, выданные губернаторам, подозрительными

Пока не исполнилось и года со дня вступления в должность губернаторов, потому основания для их премирования кажутся подозрительными. Как передает «Арменпресс», об этом во время брифингов в НС Армении сказал депутат от ППА Геворг Петросян.

«Как правило, премирование производится по итогам годовой работы, и, поскольку пока не исполнилось и года со дня вступления в должность губернаторов, потому основания для их премирования кажутся подозрительными»,- сказал депутат от ППА Геворг Петросян.

По его словам, пока что действует презумпция невиновности, поскольку проверок не было, и его фракция не выражает како-либо позиции по этому вопросу.

«Мы – как политическая сила, заинтересованная в целевом расходовании бюджета, заинтересованы в том, чтобы ни одна лума не была потрачена бесцельно. В данный момент надо, прежде всего, выявить возможные нарушения»,- сказал он.

Он призвал соответствующие органы заняться вопросом, после чего ППА займется вопросом в свою очередь.

В прессе распространились сведения о том, что губернаторы областей Армении выписали премии себе и своим сотрудникам.