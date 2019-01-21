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В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных


В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

"Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", - сказали в Центре. Там добавили, что "21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

 

 

 




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