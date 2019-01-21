Армия Израиля атаковала в Сирии склады с оружием, объект разведки и тренировочный лагерь

Удары по иранским объектам в Сирии в понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля - земля" по израильской территории в воскресенье. ВВС Израиля атаковали склады с оружием, объект сил разведки, тренировочный лагерь и батареи ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Действующие с территории Сирии иранские силы "Аль-Кудс" (силы специального назначения) запустили с сирийской территории ракету класса "земля - земля" по Голанским высотам в Израиле, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ на эту атаку в течение ночи истребители ВВС Израиля атаковали цели "Аль-Кудс" в Сирии, а также ведшие по ним огонь батареи ПВО Сирии. Атаке подверглись военные цели иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии, включая склады с оружием, в основном в аэропорту Дамаска, иранский объект разведки и иранский тренировочный лагерь", - говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В пресс-службе сообщили, что "в ходе атаки были запущены десятки сирийских ракет класса "земля - воздух", несмотря на четкое предупреждение не делать этого". "В ответ были нанесены удары по нескольким батареям ПВО сирийских вооруженных сил", - говорится в документе.

"Иран, открыв огонь по израильской территории вчера, в очередной раз доказал подлинные намерения своего закрепления в Сирии, что угрожает безопасности Израиля и региональной стабильности", - заявили в израильской армии, пообещав "продолжать действовать против закрепления Ирана в Сирии".