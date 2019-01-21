Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представит парламенту обновленный план по Brexit.

Озвучивать так называемый "план Б" Тереза Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. На Даунинг-стрит сообщили, что перед выступлением в парламенте Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс.

Детали нового плана Мэй по Brexit не разглашаются, однако СМИ ожидают, что премьеру придется довольно существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

СМИ отмечают, что члены парламента смогут вносить поправки к предложению Терезы Мэй. Это значит, что депутаты смогут высказать свои идеи по Brexit, которые они смогут представить на голосование.