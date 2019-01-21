Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 21-го января, состоятся парламентские брифинги всех трех фракций.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция лидера о/о «Академия политических исследований» Александра Манасяна.Тема: встреча министров ИД Армении и Азербайджана, дальнейшее развитие ситуации, возможные изменения.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция главы адвокатской компании «ЛЕВ ГРУПП» Левон Багдасарян. Тема: судебные вызовы переходного времени в Армении и подробности уголовного дела Манвела Григоряна.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция владельцев кальянного бизнеса.Тема: Занимающиеся кальянным бизнесом продолжат борьбу против законопроекта «О снижении вредного влияния и профилактике употребления табачных изделий. Пути решения проблемы.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция представителя британской благотворительной организации по защите животных "Про Поуз" в Армении Наре Арамян и основателя о/о «Динго», члена Совета старейшин Еревана Овсанны Овсепян.Тема: почему проблема бездомных животных продолжает оставаться актуальной в столице и областях, предложения и приоритеты.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция секретаря Федерации лыжного спорта РА Гагика Саркисяна, координатора по культуре ереванского представительства ЕС Вардуи Саркисян.Тема: открытие лыжного центра в Ашоцке, последние успехи лыжников, предстоящий 26-27 января любительский турнир.

Сегодня, 21-го января, состоится видеомост с участием депутата Госдумы РФ, всемирно известным шахматистом Анатолием Карповым. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся международного сотрудничества, а также мирового шахматного движения.

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