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Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 21-го января, состоятся парламентские  брифинги всех трех фракций.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция лидера о/о «Академия  политических исследований» Александра Манасяна.Тема: встреча министров  ИД Армении и Азербайджана, дальнейшее развитие  ситуации, возможные изменения.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция главы  адвокатской  компании «ЛЕВ ГРУПП» Левон  Багдасарян. Тема: судебные вызовы переходного времени в  Армении и подробности уголовного дела  Манвела Григоряна.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция владельцев кальянного бизнеса.Тема: Занимающиеся  кальянным бизнесом продолжат борьбу против  законопроекта  «О снижении вредного влияния  и профилактике употребления  табачных изделий. Пути решения  проблемы.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция представителя британской благотворительной организации по защите животных "Про Поуз" в Армении Наре Арамян и основателя о/о «Динго», члена Совета  старейшин  Еревана Овсанны Овсепян.Тема: почему  проблема  бездомных животных продолжает оставаться актуальной  в  столице  и областях, предложения  и приоритеты.

Сегодня, 21-го января, состоится пресс-конференция секретаря Федерации лыжного спорта РА Гагика  Саркисяна, координатора по культуре  ереванского представительства ЕС Вардуи Саркисян.Тема: открытие  лыжного центра в Ашоцке, последние  успехи лыжников, предстоящий 26-27 января любительский турнир.

Сегодня, 21-го января, состоится видеомост  с  участием депутата Госдумы  РФ, всемирно известным шахматистом Анатолием Карповым. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся международного сотрудничества, а  также  мирового шахматного движения.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.


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