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Достичь правовой оценки преступных шагов Азербайджана— эксперты о погромах в Баку


Бакинские  погромы  армянского населения 13-19 января 1990г.  осуществлялись руководством Азербайджана  и СССР.  Так  заявил политолог Грант Мелик-Шахназарян во время обсуждений, посвященных 29-й  годовщине армянских погромов  в Баку. 

«Бакинские  погромы  стали продолжением сумгаитских погромов 1988г. К сожалению, в  те  дни не  было возможности контролировать все  и собрать исчерпывающую информацию о судьбе  наших соотечественников. Спустя  30 лет выявляются все  новые  и новые  свидетельства, новые  факты, изобличающие  преступную политику  Азербайджана», - как  передает Арменпресс, сказал он. 

Мелик-Шахназарян отметил, что сегодня  говорят о подготовке  населения  к  примирению, однако упорно умалчивают о накопленном историческом бремени  и  причинах преступлений.

«Международной общественности выгодно  замалчивать. А Азербайджан и замалчивает, и искажает  события. Они готовы  обвинить во всем даже  инопланетян, лишь бы  не  скрыть истину», - сказал политолог.

По словам директора о/о «Против  правового волюнтаризма» Ларисы Алавердян, Азербайджан не случайно выбрал 13 января. Бакинские  армяне  широко отмечали Новый  год, поэтому  азербайджанцы были уверены, что особого сопротивления  не  будет. 

«Увы, в  независимой  Армении не  принято  ни одной  резолюции, квалифицирующей  действия  Азербайджана  как  геноцид. Мы  должны продолжать  представлять мировому  сообществу, что преступные, геноцидальные  деяния  Азербайджана продолжаются, свидетельство – события  апреля-2015 и другие», - сказала она. 

Руководитель проекта  «Обыкновенный  геноцид» Марина Григорян отметила, что за последнее десятилетие  написаны  многочисленные  книги, сняты  фильмы о тех, кто пережил те  дни.

Преступления против  армян проводились на  3 уровнях – руководство советского Азербайджана, «Народный фронт»  и центральная  власть во главе  с Горбачевым. Войска опоздали на неделю, и за это время город был зачищен от армян», - сказала Марина Григорян.

По словам международникам Миграна Акопяна, Баку делает все  возможное  и невозможное, чтобы те  события  были преданы  забвению.

«Азербайджан  продолжает вести  информационную войну, но мы  и здесь должны  одержать победу. Мы  вступаем в  опасный  этап, когда вооруженный  до зубов  агрессивный  сосед   тщится убедить мир в  том, что карабахский  конфликт – это лишь территориальный  спор между  Арменией  и Азербайджаном», - сказал он.

Эксперты  сошлись на  том, что необходимо активизировать  борьбу на пропагандистском фронте.

 

 

 

 




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