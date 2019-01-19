Достичь правовой оценки преступных шагов Азербайджана— эксперты о погромах в Баку

Бакинские погромы армянского населения 13-19 января 1990г. осуществлялись руководством Азербайджана и СССР. Так заявил политолог Грант Мелик-Шахназарян во время обсуждений, посвященных 29-й годовщине армянских погромов в Баку.

«Бакинские погромы стали продолжением сумгаитских погромов 1988г. К сожалению, в те дни не было возможности контролировать все и собрать исчерпывающую информацию о судьбе наших соотечественников. Спустя 30 лет выявляются все новые и новые свидетельства, новые факты, изобличающие преступную политику Азербайджана», - как передает Арменпресс, сказал он.

Мелик-Шахназарян отметил, что сегодня говорят о подготовке населения к примирению, однако упорно умалчивают о накопленном историческом бремени и причинах преступлений.

«Международной общественности выгодно замалчивать. А Азербайджан и замалчивает, и искажает события. Они готовы обвинить во всем даже инопланетян, лишь бы не скрыть истину», - сказал политолог.

По словам директора о/о «Против правового волюнтаризма» Ларисы Алавердян, Азербайджан не случайно выбрал 13 января. Бакинские армяне широко отмечали Новый год, поэтому азербайджанцы были уверены, что особого сопротивления не будет.

«Увы, в независимой Армении не принято ни одной резолюции, квалифицирующей действия Азербайджана как геноцид. Мы должны продолжать представлять мировому сообществу, что преступные, геноцидальные деяния Азербайджана продолжаются, свидетельство – события апреля-2015 и другие», - сказала она.

Руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян отметила, что за последнее десятилетие написаны многочисленные книги, сняты фильмы о тех, кто пережил те дни.

Преступления против армян проводились на 3 уровнях – руководство советского Азербайджана, «Народный фронт» и центральная власть во главе с Горбачевым. Войска опоздали на неделю, и за это время город был зачищен от армян», - сказала Марина Григорян.

По словам международникам Миграна Акопяна, Баку делает все возможное и невозможное, чтобы те события были преданы забвению.

«Азербайджан продолжает вести информационную войну, но мы и здесь должны одержать победу. Мы вступаем в опасный этап, когда вооруженный до зубов агрессивный сосед тщится убедить мир в том, что карабахский конфликт – это лишь территориальный спор между Арменией и Азербайджаном», - сказал он.

Эксперты сошлись на том, что необходимо активизировать борьбу на пропагандистском фронте.