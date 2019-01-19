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Первенство Армении по шахматам среди женщин: лидер неизменен


Состоялись партии 7 тура 74-го первенства Армении по шахматам среди женщин.

Как  передает Арменпресс,  в этом туре  лидер отдыхал. Партия  Аветисян-Акопян была  единственной, окончившейся  ничьей.  Победу  одержали Анна Хачатрян, СусаннаГабоян, Мариам Мкртчян.

Пока лидер неизменен – Мария Геворкян (5,5  очков). По 4,5 очка у  Сирануш Гукасян и Сусанны Габоян.

Осталось 2  тура.

 




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