Первенство Армении по шахматам среди женщин: лидер неизменен

Состоялись партии 7 тура 74-го первенства Армении по шахматам среди женщин.

Как передает Арменпресс, в этом туре лидер отдыхал. Партия Аветисян-Акопян была единственной, окончившейся ничьей. Победу одержали Анна Хачатрян, СусаннаГабоян, Мариам Мкртчян.

Пока лидер неизменен – Мария Геворкян (5,5 очков). По 4,5 очка у Сирануш Гукасян и Сусанны Габоян.

Осталось 2 тура.