Одной из важнейших целей процесса оптимизации является обеспечение достойной зарплаты для работников системы государственного управления: Пашинян

Согласно международным стандартам, в системе государственного управления должен быть один руководитель на каждые 9-11 сотрудников, тогда как в Армении этот показатель колеблется от 3,5 до 3,6. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил 18 января премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в соцсети Facebook, говоря об изменениях в структуре правительства и эффективной системе государственного управления.

«В нашей системе государственного управления на одного руководителя работает до 3,5-3,6 человека. В результате у нас возникают ситуации, когда есть отделы, есть руководители, но нет подчиненных. Это происходит по разным причинам: потому что зарплата начальника отдела выше, зарплата заместителя - тоже. Однако отсюда исходят дополнительные расходы, и, конечно, неэффективность, потому что оказывается, что руководителей больше, чем сотрудников», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр также коснулся качества работы и кадров в системе государственного управления.

«Мы должны понимать, что ситуация, когда количество сотрудников велико, приводит к снижению зарплат и, как следствие, снижению мотивации сотрудников. Одной из важнейших целей процесса оптимизации является обеспечение достойной заработной платы для работников системы государственного управления. С этой точки зрения, проблема не в том, чтобы сэкономить деньги и сократить количество сотрудников, потому что, если у нас 18 000 сотрудников и мы хотим повысить заработную плату всех, мы должны потратить огромную сумму денег, зная, что наша система государственная управления не нуждается в таком количестве сотрудников», - сказал он.