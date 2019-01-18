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Мэр Еревана принял посла Великобритании


Мэр Еревана Айк Марутян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джудит Фарнуорт.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, отметив, что армяно-британские отношения находятся на высоком уровне, мэр Марутян выразил готовность содействовать укреплению связей между Ереваном и городами Соединенного Королевства. Айк Марутян выразил надежду, что посольство будет сотрудничать с Ереваном в сфере технической помощи и участия в инвестиционных программах.

Посол, в свою очередь, отметила, что города Армении и Великобритании имеют большой потенциал для сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития транспортной сети в городах двух стран, управлении отходами, сортировке и переработке отходов, вопросах экологии и городского развития.




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