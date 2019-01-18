Никол Пашинян провел прощальную встречу с послом ОАЭ в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Республике Армения Джасема Мухаммада Аль Касими, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил посла за тесное сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Премьер-министр подчеркнул важность развития отношений между Арменией и ОАЭ в политической и экономической сферах и выразил надежду, что уровень взаимодействия между двумя странами продолжит расширяться и укрепляться. “Мы ожидаем, что в ближайшее время мы станем свидетелями увеличения количества новых инвесторов и туристов из ОАЭ”, - сказал Никол Пашинян.

От имени правительства ОАЭ Джасема Мухаммада Аль Касими поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами в ближайшие годы принесет новые успехи, в том числе в сферах товарооборота и туризма. Посол отметил, что различные инвесторы из ОАЭ заинтересованы в реализации инвестиционных программ в энергетическом и сельскохозяйственном сферах Армении и готовы тесно сотрудничать с правительством в этом направлении.

Собеседники отметили важность активной деятельности межправительственной комиссии в контексте активизации сотрудничества между двумя странами и обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней повестки.