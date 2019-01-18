Ситуация с ОРЗ продолжает стабилизироваться

В Армении по состоянию на 18 января с острыми респираторными инфекциями были госпитализированы 766 пациентов, зарегистрировано 98 вызовов скорой помощи. Немного увеличилось посещение поликлиник - 1776 визитов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, в последние дни наблюдается стабилизация острых респираторных инфекций, о чем свидетельствует продолжающийся эпидемиологический надзор.

«По результатам лабораторных исследований, в республике наблюдается грипп типа А подвидов H1N1 и H3N2. Внедрение «эпидемического фильтра» продолжается в школах и детских садах. По состоянию на 18 января было обнаружено 386 детей с острыми респираторными симптомами (Ереван - 162, области - 224). Все дети были отправлены домой.

Контроль за отопительным режимом школ и детских садов продолжается. Данные обо всех отклонениях передаются местным и региональным органам власти.

Напомним, что в выходные амбулаторно-поликлинические службы республики будут дежурить», - говорится в сообщении.