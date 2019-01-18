Исследование: мобильный телефон негативно влияет на успеваемость младшеклассников

Дети в возрасте до девяти лет, уже имеющие собственный мобильный телефон, хуже учатся в школе по сравнению с теми, кто обзавелся гаджетом в более позднем возрасте. Таковы выводы, содержащиеся в докладе ирландского Института экономических и социальных исследований (ESRI), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наша цель состояла в том, чтобы определить влияние мобильного телефона на успеваемость младшеклассников, говорится в докладе ESRI. "Смартфоны и прочие гаджеты активно и массово вошли в нашу жизнь. Закономерно предположить, что влияние этих устройств особенно велико в том возрасте, когда навыки чтения, письма и счета еще только формируются", - отмечают авторы документа. "Попытки подобных исследований предпринимались уже во многих странах, и было установлено, в частности, что наличие мобильного телефона негативно влияет на концентрацию внимания ребенка и его память", - указывают эксперты ESRI.

В исследовании участвовали 8,5 тыс. детей из самых разных школ и социальных групп. Ученые сравнили показатели успеваемости у тех школьников, кто обзавелся мобильным телефоном до девятилетнего возраста, с теми, у кого на тот момент телефонов еще не было. Оказалось, что результаты математических тестов в первой группе на 4-5 % ниже, чем во второй. По гуманитарным предметам прослеживалась та же закономерность, сообщили авторы доклада, хотя в данном случае количественные показатели не были приведены. Исследователи также установили, что в семьях с меньшим достатком и уровнем образования дети обзаводятся собственными гаджетами в более раннем возрасте.

"Мобильные телефоны, как средство коммуникации, обладают несомненными удобствами, однако очевидно и то, что когда речь идет о малолетних пользователях, побочные негативные моменты не стоит недооценивать. Наш вывод: чем позже школьник получит в пользование телефон - тем лучше", - указывается в заключении доклада.