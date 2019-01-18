«Вечно молодая» австралийка раскрыла секреты своей внешности

Жительница австралийского Квинсленда Белинда Нортон (Belinda Norton) рассказала, как в 41 год выглядеть в два раза моложе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Mirror.

По мнению Нортон, сохранить молодость ей помог позитивный настрой, ежемесячные сеансы массажа и регулярные встречи с подругами. «Нет ничего лучше, чем встреча подруг: на тренировке, вечерней прогулке или даже за завтраком. Девочкам необходимо регулярно добродушно подтрунивать друг над другом и освобождаться таким образом от стресса», — считает она.

Она советует не сидеть на диете и есть здоровую пищу шесть раз в день. Порции должны быть не меньше размера двух кулаков. В ежедневный рацион она советует ввести чернику, шпинат, миндаль, лосось и овощи. Перед едой следует выпивать большой стакан воды. От алкоголя и напитков с добавлением сахара следует отказаться.

Нортон регулярно занимается спортом, но отмечает, что старается избегать пробежек, так как они «приводят тело в состояние стресса». Она предпочитает ходьбу, тренировки с небольшими весами и круговые тренировки.

Одной из самых важных составляющих своего образа жизни Нортон считает здоровый сон. Она рано ложится спать, перед сном не пользуется социальными сетями, а принимает ванну, читает книгу или гуляет.