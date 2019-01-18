Из Германии депортированы 62 гражданина Грузии

Из Германии, в частности, из региона Саксония депортированы 62 гражданина Грузии. Информацию об этом распространяет немецкое издание RTL.



Как сообщает медиа, отсюда 26 лицам отказано в убежище в регионе Саксония, остальные просили убежища в других регионах Германии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



СМИ отмечает, что в прошлые годы из Саксонии в Грузию были выполнены три чартерных рейса, которыми депортированы граждане Грузии.