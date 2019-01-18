Из Германии депортированы 62 гражданина Грузии
Из Германии, в частности, из региона Саксония депортированы 62 гражданина Грузии. Информацию об этом распространяет немецкое издание RTL.
Как сообщает медиа, отсюда 26 лицам отказано в убежище в регионе Саксония, остальные просили убежища в других регионах Германии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.
СМИ отмечает, что в прошлые годы из Саксонии в Грузию были выполнены три чартерных рейса, которыми депортированы граждане Грузии.
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