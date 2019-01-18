Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

Из Германии депортированы 62 гражданина Грузии


Из Германии, в частности, из региона Саксония депортированы 62 гражданина Грузии. Информацию об этом распространяет немецкое издание RTL.

Как сообщает медиа, отсюда 26 лицам отказано в убежище в регионе Саксония, остальные просили убежища в других регионах Германии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

СМИ отмечает, что в прошлые годы из Саксонии в Грузию были выполнены три чартерных рейса, которыми депортированы граждане Грузии. 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации