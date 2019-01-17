Темами Мюнхенской конференции в 2019 году станут интересы ЕС и отношения с США

Самоопределение Европы и отношения с США в рамках трансатлантического сотрудничества станут одними из главных тем Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. Об этом заявил в четверг журналистам в Берлине председатель форума Вольфганг Ишингер.

"Темами станут стратегическое самоутверждение Европы - как Европа может представлять и отстаивать свои интересы в мире; будущее трансатлантического сообщества и, разумеется, вопросы глобального миропорядка", - сказал Ишингер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам организатора, на форум приедут около 100 глав государств и правительств, а также министров. Ишингер сказал, что "сильно будет представлен Китай", Африка, направлены приглашения десяткам американских сенаторов, а также вице-президенту США Майклу Пенсу.

"Еще никогда у нас не было столько участников, как в этом году", - заключил Ишингер.