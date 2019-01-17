В Иерусалиме выпал первый за четыре года снег

Первый за четыре года снег выпал накануне в Иерусалиме, в городе установился, по израильским мерками, настоящий холод - минус два градуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Портал Ynet опубликовал в четверг видео, на котором видно, что сильный мороз и снегопад не остановили израильтян, пожелавших помолиться накануне у Стены плача. Чтобы согреться, они устроили хоровод напротив Стены, на их глазах покрывавшейся снегом.

Жители Иерусалима выкладывают фотографии в соцсети. Они лепили снежки и радовались снегопаду, которого не было с 2015 года.

Снежный покров пока остался на горе Хеврон и в районе Голанских высот. Многие израильтяне в надежде увидеть снег отправились на Голаны и в Верхнюю Галилею. Как сообщают туроператоры, на 17-18 января в гостиницах этого региона распроданы все свободные места.