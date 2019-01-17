СМИ: в студенческом городке университета Лиона произошло несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в кампусе университета "Лион 1" во Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его сведениям, в четверг утром на крыше кампуса произошел пожар, после чего прогремели несколько взрывов газовых баллонов, хранящихся на террасе.

По предварительным данным, один человек пострадал. Находившиеся в здании были эвакуированы.