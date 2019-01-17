Арестованная в Иране британка провела трехдневную голодовку, пишут СМИ

Приговоренная в Иране к пяти годам тюрьмы за антиправительственную деятельность британка Назанин Загери-Рэтклифф провела в тюрьме трехдневную голодовку из-за отказа ей в предоставлении медицинской помощи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Independent со ссылкой на заявление мужа заключенной Ричарда Рэтклиффа.

Ранее сообщалось, что с 14 декабря Загери-Рэтклифф собирается начать трехдневную голодовку как протест против того, что ей не позволили проконсультироваться с врачом вне тюрьмы для оказания неврологической помощи. В связи с этим министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант вызвал посла Ирана, чтобы потребовать немедленно предоставить доступ к необходимой медицинской помощи гражданке Британии.

"Теперь ей будет разрешено возобновить лечение в больницах вне тюрьмы", - пишет издание со ссылкой на Рэтклиффа.

Как отмечает газета, заявление было сделано после того, как группа экспертов по правам человека в ООН предупредила Иран, что отказ предоставить медицинскую помощь Загери-Рэтклифф может быть приравнен к пытке.

"Властям необходимо немедленно пресечь нарушения, которые стали причиной голодовки, включая отказ в надлежащем лечении и уходе, что может вполне быть приравнено к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, или даже пыткам", - заявили эксперты.

Иранские власти в апреле 2016 года задержали 37-летнюю британскую подданную с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф, обвинив ее в антиправительственной деятельности. По их данным, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Загери являлась сотрудницей компании Thomson Reuters Foundation. Британский МИД начал выяснение деталей этого дела. При этом отмечалось, что Иран не признает двойное гражданство. В июле Загери-Рэтклифф было предъявлено официальное обвинение. Затем революционный суд в Иране приговорил ее к пяти годам тюрьмы.

Иранские власти задержали Загери-Рэтклифф, когда она вместе с дочерью находилась в отпуске.