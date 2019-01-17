Два автомобиля, приписанных к аппарату премьер-министра Армении, будут переданы Службе госконтроля и областной администрации Арагацотна
11:47, 17 Январь, 2019
Два автомобиля, приписанных к аппарату премьер-министра Армении, будут переданы Службе госконтроля и областной администрации Арагацотна. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении.
В частности, речь идет об автомобилях марки «Тойота Прадо» 2006 года выпуска и «Toyota LC» 2012 года выпуска.Два автомобиля, приписанных к аппарату премьер-министра Армении, будут переданы Службе госконтроля и областной администрации Арагацотна с целью организации рабочих процессов в данных ведомствах.