Два автомобиля, приписанных к аппарату премьер-министра Армении, будут переданы Службе госконтроля и областной администрации Арагацотна. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении.

В частности, речь идет об автомобилях марки «Тойота Прадо» 2006 года выпуска и «Toyota LC» 2012 года выпуска.

Два автомобиля, приписанных к аппарату премьер-министра Армении, будут переданы Службе госконтроля и областной администрации Арагацотна с целью организации рабочих процессов в данных ведомствах.