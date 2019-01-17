Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте

Греческие парламентарии поддержали правительство премьер-министра Алексиса Ципраса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Доверие действующему правительству выразил 151 депутат парламента. Против выступило 148. "Сегодня парламент проголосовал за стабильность. Он дал вотум доверия усилиям по восстановлению международного авторитета страны ", - заявил премьер-министр журналистам после голосования.

В минувшее воскресенье Ципрас поставил перед парламентом вопрос о доверии правительству. На такой шаг он пошел после того, как в отставку с поста министра обороны ушел Панос Камменос, возглавляющий партию "Независимые греки". Он покинул пост в знак протеста с ситуацией вокруг соглашения о названии Македонии.