Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили широкий круг вопросов мирного процесса

При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шоффера 16 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Париже с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, состоялся полезный и конструктивный обмен мнениями, который также был направлен на установление более широкого взаимопонимания и взаимного доверия.

В ходе встречи, которая длилась более четырех часов, собеседники затронули широкий круг вопросов, связанных с мирным процессом, включая подготовку народов к миру, безопасность и устойчивое региональное развитие.

Дата следующей встречи еще не подтверждена, тем не менее, министры иностранных дел договорились продолжить последовательные, целенаправленные контакты в ближайшие месяцы.