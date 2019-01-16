Евросоюз выделит Грузии €3,5 млрд на инфраструктурные проекты

Евросоюз выделит Грузии на реализацию в стране инфраструктурных и транспортных проектов €3,5 млрд.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил журналистам в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя решение ЕС направить на инфраструктурные проекты в странах - членах программы "Восточное партнерство" €13 млрд.

По словам министра, "из общей суммы, выделяемой на различные проекты, €3,5 млрд предназначены для Грузии". "Эта финансовая помощь будет направлена на реализацию нескольких десятков важных проектов по развитию транспортной и инфраструктурной системы Грузии", - сказал Залкалиани.