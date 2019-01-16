NY Post: в Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон

Восточная часть старого моста Tappan Zee через реку Гудзон в американском штате Нью-Йорк была разрушена во вторник в ходе контролируемого взрыва. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Post.

Демонтаж был произведен около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Части моста, упавшие в Гудзон, планируется извлечь из воды и направить на утилизацию.

По данным издания, за взрывом наблюдали примерно 200 человек.

Согласно телекомпании ABC, мост Tappan Zee был открыт в декабре 1955 года. В 2017 году на смену ему пришел новый вантовый мост стоимостью $4 млрд.