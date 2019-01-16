Меркель заявила, что Евросоюз ждет от Мэй предложений по Brexit
Европейский союз старается минимизировать ущерб от Brexit и ждет новых предложений от премьера Великобритании Терезы Мэй после того, как во вторник ее план по выходу из сообщества не поддержал парламент. Об этом сказала в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее заявление транслировал телеканал N-TV.
"Полагаем, что теперь британская сторона должна будет сказать, что будет дальше", - отметила канцлер. "Будем пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом", - добавила она. По словам Меркель, ЕС продолжает искать возможность для упорядоченного Brexit,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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