СМИ: США хотят усилить систему ПРО в мире
Администрация Дональда Трампа изучает возможности усиления системы противоракетной обороны как в США, так и за пределами страны. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в этой связи рассматривается вариант развёртывания в космосе сети спутников для отслеживания потенциально враждебных целей. Отмечается, что также возможно более активное применение боевых беспилотников, оснащённых лазерами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Предполагается, что Белый дом огласит эти планы после того, как Пентагон 17 января обнародует новую редакцию Стратегии дальнейшего развития системы ПРО США.
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