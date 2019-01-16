В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к конкурсу «Мастера артиллерийского огня» в рамках «АрМИ-2019»

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», проводимого в рамках Армейских международных игр («АрМИ-2019»), началась подготовка гранатометчиков и минометчиков.

Занятия проводятся на полигоне «Алагяз».

Военнослужащие отрабатывают нормативы по огневой и тактической подготовке, а также точной стрельбе по целям, имитирующим условного противника, из ручных гранатометов и минометов. Водители и механики-водители выполняют нормативы по вождению военной техники по пересеченной заснеженной горно-скалистой местности в дневное и ночное время суток с использованием приборов ночного видения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,в течение месяца сформированные гранатометные и минометные расчеты будут тренироваться в индивидуальной гонке по преодолению маршрута протяженностью 5 км с поражением целей из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и в эстафете на 5 км с преодолением препятствий и ведением огня из миномета.

В практической подготовке минометчиков и гранатометчиков ЮВО принимают участие более 100 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники.