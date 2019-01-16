Ушел из жизни народный артист Республики Армения Рафаэль Джрбашян

В возрасте 95 лет ушел из жизни сценарист, народный артист Республики Армения Рафаэль Джрбашян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает вице-мэр Еревана Тигран Вирабян.

«Ушел из жизни великий деятель, преданный служитель искусства, легенда, наш Рафаэль Джрбашян», – написал на своей странице в социальной сети Facebook вице-мэр Еревана Тигран Вирабян.

Рафаэль Христофорович Джрбашян родился 2 июля 1923 года в Кисловодске. Учился в Тбилисском государственном педагогическом институте, позже в Ереванском художественно-театральном институте. С 1954 по 1969 годы был главным режиссером Ереванского театра оперы и балета им. Спендиаряна. С 1971 по 1973 годы - художественный руководитель Ванадзорского театра драмы им. Абеляна. С 1975 по 1990 годы - художественный руководитель в Арташатском театре им. Харазяна.

Его учениками были многочисленные актеры, ведущие, художественные руководители театров, сценаристы, народные артисты. С 1957 года преподавал в Ереванском художественно-театральном институте. С 1985 года – профессор в Ереванском художественно-театральном институте.

Джрбашян – автор многочисленных статей, книг, выполнял переводы. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР, Народный артист Армении (2008).