Армен Гюлбудагянц встретился с Дель Боске, Симеоне и Йерро

В Испании тренерский штаб сборной Армении во главе с Арменом Гюлбудагянцом провел ряд важных встреч. Как передает «Арменпресс», они встретились с экс-наставником мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске, а также легендарным защитником «Королевского клуба», возглавлявшим испанцев на ЧМ-2018 Фернандо Йерро.

Тренерский штаб сборной Армении отправился в Испанию, чтобы ознакомиться с тренировочным процессом в «Реале» и «Атлетико».

Главный тренер национальной сборной Армении Армен Гюлбудагянц встретился также с аргентинским наставником мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Гюлбудагянц вместе с членами своего тренерского штаба встретился также с экс-наставником мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске, а также легендарным защитником «Королевского клуба», возглавлявшим испанцев на ЧМ-2018 Фернандо Йерро.

На встречах присутствовали также новоназначенный технический директор ФФА Хинес Мелендес, а также тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно.