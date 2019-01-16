Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Армен Гюлбудагянц встретился с Дель Боске, Симеоне и Йерро


В Испании тренерский штаб сборной Армении во главе с Арменом Гюлбудагянцом провел ряд важных встреч. Как передает «Арменпресс», они встретились с экс-наставником мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске, а также легендарным защитником «Королевского клуба», возглавлявшим испанцев на ЧМ-2018 Фернандо Йерро.

Тренерский штаб сборной Армении отправился в Испанию, чтобы ознакомиться с тренировочным процессом в «Реале» и «Атлетико».

Главный тренер национальной сборной Армении Армен Гюлбудагянц встретился также с аргентинским наставником мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Гюлбудагянц вместе с членами своего тренерского штаба встретился также с экс-наставником мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске, а также легендарным защитником «Королевского клуба», возглавлявшим испанцев на ЧМ-2018 Фернандо Йерро.

На встречах присутствовали также новоназначенный технический директор ФФА Хинес Мелендес, а также тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации