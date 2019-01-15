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Оппозиция проведет акцию протеста в Баку


Исполнительная власть Баку санкционировала митинг Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана, назначенный на 19 января. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, акция состоится на стадионе "Мэхсул", что в Ясамальском районе Баку.

Митинг пройдет с требованием освобождения Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, а также возвращения в Азербайджана переведенных в оффшоры денег, добытых нечестным путем.




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