Оппозиция проведет акцию протеста в Баку

Исполнительная власть Баку санкционировала митинг Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана, назначенный на 19 января. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, акция состоится на стадионе "Мэхсул", что в Ясамальском районе Баку.

Митинг пройдет с требованием освобождения Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, а также возвращения в Азербайджана переведенных в оффшоры денег, добытых нечестным путем.