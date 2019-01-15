В Европу с начала 2019 года прибыли свыше двух тысяч мигрантов и беженцев

Свыше 2 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу морскими путями за первые две недели 2019 года, заявил на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

По данным МОМ, с начала года к европейским берегам прибыли 2,2 тысячи человек, 16 беженцев погибло. Больше всего мигрантов прибыло в Испанию (1609 человек), в Грецию (489) и Италию (53),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году за тот же период в Европу добрались 1915 человек, при этом погибли 194 мигранта.