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В Европу с начала 2019 года прибыли свыше двух тысяч мигрантов и беженцев


Свыше 2 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу морскими путями за первые две недели 2019 года, заявил на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

По данным МОМ, с начала года к европейским берегам прибыли 2,2 тысячи человек, 16 беженцев погибло. Больше всего мигрантов прибыло в Испанию (1609 человек), в Грецию (489) и Италию (53),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году за тот же период в Европу добрались 1915 человек, при этом погибли 194 мигранта.

 

 

 




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