В Южной Корее третий день подряд вводят чрезвычайные меры из-за загрязнения атмосферы

Власти Республики Корея третий день подряд вводят экстренные меры по снижению уровня вредной для здоровья мелкодисперсной пыли в атмосфере. Об этом сообщило во вторник правительство страны.

Во многих городах введены ограничения на передвижение частного и коммерческого автотранспорта, до 80% снижена мощность тепловых электростанций, выбрасывающих большие объемы микропыли.

Обычно экстренные меры принимаются, если уровень мелких твердых частиц PM 2.5 в атмосфере превышает 50 мкг на кубометр, а на следующий день не прогнозируется улучшение ситуации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Страна уже пятый день окутана смогом, а уровень загрязнения местами превышает предельно допустимый в десять и более раз. Люди стараются без особой нужды не выходить на улицу, а редкие прохожие носят маски и респираторы.