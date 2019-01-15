В Испании в ходе антитеррористической операции задержали 14 человек

Правоохранительные органы Каталонии (Испания) Mossos d'Esquadra в ходе антитеррористической операции задержали четырнадцать человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"К настоящему моменту задержаны 14 человек в ходе операции, которая сегодня проводится в Барселоне и Игуаладе (провинция Барселона)", - говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

Операция под кодовым названием "Александрия" началась в Каталонии рано утром. В Барселоне и Игуаладе проводятся шесть обысков, к которым привлечены около ста сотрудников полиции. Задержанные подозреваются в террористической деятельности, им также будут предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, в деятельности против здоровья населения, против собственности.

По данным газеты La Vanguardia, речь идет об исламистской ячейке, которая намеревалась совершить теракт. Ее ядро составляют пять выходцев из Алжира, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабеж с применением насилия и распространение наркотиков.