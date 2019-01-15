В Ереване будут действовать льготы по местным пошлинам для хозяйствующих субъектов с годовым оборотом, не превышающим 115 млн. драмов

В ходе внеочередного заседания, созванного 15-го января, Совета старейшин Еревана одобрил проект решения об установлении льгот по местным пошлинам на 2019 год. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, данным решением, разработанным по инициативе мэра, предлагается применить льготы для тех хозяйствующих субъектов, налоговый оборот которых в 2018 году не превысил 115 млн. драмов.

Проектом предусмотрено понижение процентных ставок местных пошлин на 2019 год в размере 58,34% за разрешение продавать в Ереване жидкое топливо, сжиженный природный газ. Процентная ставка местных пошлин для получения разрешения на работу объектов торговли после 24:00 уменьшиться в размере 72,92%, а для объектов общественного питания и развлечений – в размере 70%. Кроме того, установлены также льготы для тех предпринимателей, которые зарегистрированы в агентстве государственного регистра юридических лиц министерства юстиции РА с 1-го января 2019 года.