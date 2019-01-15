После долгих обсуждений, блок «Мой шаг» заявил, что будет поддерживать кандидатуру вице-спикера парламента, представленную пропорциональным большинством в парламенте. Как передает «Арменпресс», об этом заявила лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

«Граждане Армении сформировали своим голосованием не только прламентскую власть, но и парламентскую оппозицию – в лице партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». При этом, числом голосов обозначены предпочтения народа, а в этом вопросе важен даже один голос. После долгих обсуждений, блок «Мой шаг» заявил, что будет поддерживать кандидатуру вице-спикера парламента, представленную пропорциональным большинством в парламенте»,- заявила лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

По ее словам, тут важны не личности Энфиаджяна или Тандилян, или же представляемые ими партии. Выбор фракции «Мой шаг» обусловлен политическими принципами, основанными на цифрах и восприятиях. Выбор фракции «Мой шаг» лишен субъективизма и основан на конструктивизме.

Кандидатами на два места от правящей партии являются представители блока "Мой шаг" Ален Симонян и Лена Назарян, а на одно оппозиционное кресло претендуют Ваге Энфиаджян из “Процветающей Армении” и Мане Тандилян из партии “Просвещенная Армения” .

Ранее блок «Мой шаг» заявил, что будет поддерживать кандидатуру, представленную ППА.



ЦИК Армении представила окончательные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Просвещенная Армения". Как передает «Арменпресс», согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Просвещенная Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530). По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков. В результате состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, в Национальном собрании Армении у блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Просвещенная Армения» - 18. 4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств. Соответствующее решение утверждено на заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом, от блока «Мой шаг» 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - 13 депутатов, от партии «Просвещенная Армения» - 9 депутатов. ЦИК приняла и другое решениеотносительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе подготовки и голосования на внеочередных выборах национального собрания Армении, состоявшихся 9 декабря 2018 г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые могли бы повлиять на итоги выборов».