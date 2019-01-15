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Ирану не удалось вывести на орбиту спутник


Иран во вторник неудачно осуществил запуск спутника - он не смог выйти на заданную орбиту. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает иранское телевидение.

По словам министра по делам телекоммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азари, неудача связана с проблемой с третьей ступенью ракеты-носителя.

Как сообщалось ранее, спутник "Пайям-э-Амиркабир", произведенный специалистами тегеранского Технологического университета Амиркабир, должен был служить космической обсерваторией.

Планировалось, что этот спутник будет передавать изображения территории Ирана в трех спектрах и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

 

 

 




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