Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс победила немку Татьяну Марию со счетом 6:0, 6:2. Как передает «Арменпресс», Серена Уильямс одержала победу и вышла во второй круг в Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге американская теннисистка сыграет с канадкой Эжени Бушар.