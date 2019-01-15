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Серена Уильямс одержала победу и вышла во второй круг в Открытом чемпионате Австралии


Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс победила немку Татьяну Марию со счетом 6:0, 6:2. Как передает «Арменпресс», Серена Уильямс одержала победу и вышла во второй круг в Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге американская теннисистка сыграет с канадкой Эжени Бушар.


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