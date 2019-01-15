Опрос: почти 70% американцев не поддержат Трампа, если он введет режим ЧП

Почти 70% граждан США не одобрят введение в стране режима чрезвычайного положения, если президент Дональд Трамп примет решение о его введении для выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Согласно обнародованным в понедельник газетой The Hill результатам опроса общественного мнения, проведенного с 12 по 13 января телеканалом Hill TV и исследовательской службой HarrisX, лишь 31% граждан США готовы поддержать такое решение президента, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Составители опроса отмечают, что большинство социальных групп, кроме консерваторов и сторонников Республиканской партии, выступают против такого возможного шага президента - за строительство стены выступили 60% опрошенных консерваторов, а также 55% сторонников республиканцев.

В опросе принял участие 1001 человек, погрешность составляет 3,1%.