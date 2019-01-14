Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов

Конструктор и ученый в области авиационного двигателестроения Александр Саркисов скончался 13 января на 83-м году жизни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Да, к глубокому сожалению, выдающийся конструктор Александр Саркисов скончался 13 января", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, он скончался после продолжительной болезни.

Саркисов родился 19 мая 1936 года в Москве, в 1959 году окончил Уфимский авиационный институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов". Затем до 1982 года работал в Уфимском ОКБ Министерства авиационной промышленности СССР, где прошел путь от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора - заместителя руководителя ОКБ. При этом он совмещал основную работу с преподаванием в Уфимском авиационном институте.

В 1983-1987 годах работал заместителем начальника - главным инженером 3-го Главного управления Минавиапрома, с 1988 по 2003 годы - генеральным конструктором - руководителем ФГУП "Завод им. В. Я. Климова", на котором в 1998 году организовал на предприятии комплекс систем управления, специалисты которого стали создавать цифровые электронные блоки автоматического регулирования и контроля. С 1990 года также являлся профессором Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, а в 1991 году получил ученую степень доктора технических наук. Кроме того, он являлся президентом Академии наук авиации и воздухоплавания и действительным членом ряда отраслевых академий.

Саркисов внес большой вклад в создание и производство авиационных газотурбинных двигателей для военных и гражданских самолетов, таких как Су-15, Су-25, МиГ-21БИС, МиГ-29, Ил-114, Ан-140, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-32, Ка-50, Ка-52, беспилотных летательных аппаратов. Под его руководством были разработаны цифровые системы автоматического управления и контроля блока автоматического регулирования и контроля, значительно повышающие экономичность и надежность эксплуатации двигателя.