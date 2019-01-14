Для достижения успехов в будущем надо сосредоточить внимание на настоящем: Президент Армении Армен Саркисян

Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении.Президент Армении Армен Саркисян в своем приветственном слове к депутатам во время первого заседания Национального Собрания Армении VII созыва призвал продолжить необходимые реформы внутри страны и обратил внимание на существующие международные вызовы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Ушедший в историю 2018 год стал годом перемен, испытаний, ожиданий и надежд. Проявились лучшие качества нашего народа – его единение, сплоченность, высокие моральные качества. Состоявшиеся 9-го декабря 2018 года выборы наделили новый парламент высокой легитимностью. Формированием нового парламента и нового правительства Армении завершается первый этап политических изменений, и начинается второй этап – этап надежд и изполнения обещаний, последовательной и упорной ежедневной работы. Уважаемые депутаты, вы получили широкие возможности для оправдания надежд общества, создавая новую Армению. Залогом успеха новоизбранного НС Армении станет содействие граждан Армении, его участие в общественной, политической, культурной и образовательной жизни страны»,- сказал президент Армении Армен Саркисян.

"Для построения новой Армении все еще необходимы многочисленные и серьезные реформы во всех сферах и на разных уровнях. Первоочередным вопросом продолжает оставаться гарантирование благополучной и достойной жизни каждого человека, проживающего в Армении", - сказал президент.

По его словам, в данный момент как в юридической, так и в практической плоскости этим правам не уделяется должное внимание.

"В новой Армении экономические, социальные, культурные, образовательные права и свободы должны быть важнейшей частью достоинства человека", - сказал Саркисян.

В то же время, по словам президента, в международных отношениях традиционные подходы и методы, институты и структуры теряют свою эффективность.

"Это создает большие риски, но в тоже время, конечно, формирует и новые возможности. 21-й век будет веком быстрых изменений, оценок, решений и глубоких изменений. Мы находимся у врат нового мира и должны изменить наше мировоззрение и подходы", - сказал он.

По его словам, новое Национальное собрание ожидает большой объем работы в вопросе повышения эффективности парламентской дипломатии с учетом проблем и вызовов, стоящих перед Арменией во внешнеполитической сфере.

Он отметил, что список этих вызовов большой и включает в себя мирное и справедливое урегулирование карабахского конфликта, повышение уровня безопасности Армении и Арцаха, модернизацию армии, углубление сотрудничества с ЕАЭС и ЕС и так далее.

По словам Саркисяна, новая Армения должна выступать в качестве одного из важнейших мировых центров науки, культуры, образования и новых технологий.

"Для всего этого необходимы профессиональный подход и навыки. Желаю вам удачи", - сказал президент.

Президент Армении Армен Саркисян пожелал депутатам плодотворной работы.

Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении. Как передает «Арменпресс», по регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет фракцию "Мой шаг".

В ходе первого заседания парламентарии должны выбрать спикера и трех вице спикеров. Ранее сообщалось, что должность спикера будет выдвинута кандидатура Арарата Мирзояна от блока "Мой шаг" (прежде он занимал пост первого вице-премьера). Двумя вице-спикерами от фракции большинства станут Лена Назарян и Ален Симонян.



От оппозиционных фракций кандидатами на пост третьего вице-спикера являются Мане Тандилян от партии "Просвещенная Армения" и Ваге Энфиаджян от партии "Процветающая Армения".



В ходе сегодняшнего заседания фракция большинства – "Мой шаг" представит на утверждение президента Армении Армена Саркисяна кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

В Национальном Собрании 7-го созыва представлены блок "Мой шаг" (88 депутатов), партии "Процветающая Армения" (26 депутатов) и "Просвещенная Армения" (18 депутатов). Парламент состоит из 132 депутатов, при том, что в нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 105 депутатов.