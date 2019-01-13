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Все дороги  РА республиканского и межгосударственного значения, а также перевал Варденяц,  открыты


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает Арменпресс, что по положению на 12:00 часов 13-го января, перевал Варденяц,  открыт для  всех видов  транспорта.

Все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.




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