Анна Акопян пообедала  с детьми погибших военнослужащих Тавушской  области

Анна Акопян – супруга исполняющего обязанности премьер-министра РА Никола Пашиняна, в сопровождении предстоятеля Тавушской епархии епископа Баграта Галстаняна и уроженца села Мовсес, ныне проживающего в Москве, бизнесмена Каро Аракеляна и его супруги Лилит Аракелян 12 января в «Мегерян карпет» пообедала с детьми и женами военнослужащих Тавушской области, в разные годы погибших в результате нарушения противником режима перемирия.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, в ходе обеда госпожа Акопян беседовала с детьми и их родителями. Дети рассказывали о своих буднях, делились впечатлениями от Еревана. По инициативе Анны Акопян, после обеда дети посетили «Зимний сад», а вечер провели на катке.