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Анна Акопян пообедала  с детьми погибших военнослужащих Тавушской  области


Анна Акопян – супруга исполняющего обязанности премьер-министра РА  Никола Пашиняна, в  сопровождении  предстоятеля  Тавушской  епархии епископа Баграта Галстаняна и уроженца села Мовсес, ныне  проживающего в  Москве,  бизнесмена  Каро Аракеляна и его супруги Лилит Аракелян 12 января в  «Мегерян карпет»  пообедала с детьми  и женами военнослужащих Тавушской  области, в  разные годы  погибших в результате  нарушения  противником режима  перемирия. 

Как сообщили Арменпресс в  офисе Анны  Акопян, в  ходе  обеда госпожа Акопян беседовала с детьми и их родителями. Дети рассказывали о своих буднях, делились впечатлениями от Еревана. По инициативе  Анны  Акопян, после  обеда дети посетили «Зимний сад», а  вечер провели на катке.

 




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